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وزير البترول النيجيري: المملكة ضمن 40 دولة في العالم من حيث عمليات الاستحواذ والإنتاج

وزير البترول النيجيري: المملكة ضمن 40 دولة في العالم من حيث عمليات الاستحواذ والإنتاج
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تواصل – واس:

أكد معالي وزير الموارد البترولية لجمهورية نيجيريا الاتحادية الدكتور إيمانويل إيبى كاتشيكو على أن المملكة تأتي من ضمن 40 دولة في العالم من حيث عمليات الاستحواذ والإنتاج، عاداً الاقتصاد السعودي اقتصاداً عالمياً.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية خلال مؤتمر القطاع المالي التي تنعقد فعالياته خلال الفترة 19 – 20 / 8 / 1440هـ، مشيداً بما يوفره من فرص لإيضاح ما تقوم به المملكة من إصلاحات اقتصادية تسهم في تنويع مصادر الدخل.

وبين أن المملكة تحقق عائدات ضخمة عن طريق إنتاج وتصدير النفط، مشيراً إلى أنها تجاوزت النفط وأصبحت من الدول المتقدمة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وكذلك تتوسع في مجال الزراعة وفي بناء خدمات لوجستية ضخمة تعطي الثقة لجذب المزيد من المستثمرين.

وأشاد بما تمتلكه أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” من تطور، خاصة المدن الصناعية التي يجري إنشاؤها، مفيداً أن المملكة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية لديها حوالي 50 مليار دولار تُستثمر في المنتجات البترولية المكررة سنوياً، ويبلغ نصيب المملكة منها ما يعادل 10 مليارات دولار.

وأضاف أن المملكة استثمرت في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها قارة أفريقيا وتحديداً نيجيريا، حيث يبلغ عدد سكانها 200 مليار نسمة، أي ما يقارب 30 % من أفريقيا بأكملها، وبذلك تصبح أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة أفريقيا.

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