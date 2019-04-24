«الحقيل» يكشف ملامح سوق الإسكان بالمملكة والأسعار والوحدات الأكثر طلباً

تواصل – الرياض:

قال وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأربعاء، إن نسبة نمو الأُسر في المملكة تصل إلى 2.45 %، أي حوالي 85 إلى 90 ألف أسرة جديدة تدخل السوق السعودي، لافتاً إلى أن كل مدينة لها تحدياتها المختلفة ونسب تملكها المختلفة.

وأضاف الحقيل، خلال جلسة حوارية تحت عنوان: “الرهن العقاري” ضمن جلسات “مؤتمر القطاع المالي”، اليوم أن حوالي 350 إلى 400 ألف وحدة سكنية تدخل السوق السعودي سنوياً.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية الأكثر طلباً هي الوحدات الصغيرة عموماً، والتي يبلغ سعرها ما بين 250 و750 ألف ريال.

وتابع الحقيل أن أكثر من 16 جهة حكومية تشارك في دعم قطاع الإسكان لتحقيق هدف رؤية المملكة برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن لتصل نحو 70 % بحلول 2030.

ولفت إلى أن مركز البيانات بدأ يعطينا عمقاً أكبر لفهم الاحتياج الحقيقي للمملكة العربية السعودية في قطاع الإسكان.