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الليث.. 8 إصابات في تصادم «فان معلمات» بـ«جيب شاص»

الليث.. 8 إصابات في تصادم «فان معلمات» بـ«جيب شاص»
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تواصل – الليث:

أصيبت سبع معلمات ومواطن، ظهر اليوم (الأربعاء)، بعدة إصابات جراء تعرضهم لحادثة مرورية وقعت على طريق غميقة شرق محافظة الليث في قرية العين الحارة.

وكانت سيارة من نوع «فان» تقل عدد سبع معلمات يعملن بإحدى مدارس قطاع جدم- شرقي المحافظة، قد اصطدمت بسيارة أخرى من نوع «جيب شاص» يقوده أحد المواطنين، وذلك على طريق غميقة – العين الحارة، مما نتج عنه إصابة  المعلمات بإصابات راوحت بين كسور ورضوض، إضافة إلى إصابة قائد المركبة الأخرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام.

وأوضح مدير مرور محافظة الليث العقيد نواف النفيعي، أن المرور باشر الحادث فور وقوع وتم نقل المصابين، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام المارة داعيا الله الشفاء للمصابين في الحادث. حسب “عكاظ”.

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