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المملكة تبحث فرص الاستثمار الزراعي والحيواني بموريتانيا

المملكة تبحث فرص الاستثمار الزراعي والحيواني بموريتانيا
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تواصل – واس:

أجرى وفد أصحاب الأعمال السعوديين برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي الذي يزور جمهورية موريتانيا هذه الأيام مباحثات تجارية مع عدد من الوزراء الموريتانيين ،استهلها بلقاء وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني يحي ولد عبد الدائم حيث تمت مناقشة الفرص الاستثمارية وآفاق العمل المشترك بين الجانبين في ظل ثراء قطاع الصيد البحري بموريتانيا والفرص الواعدة التي يتيحها للمستثمرين السعوديين.

كما بحث الوفد خلال لقائه بوزيرة التنمية الريفية أمينة بنت القطب ولد أمم فرص الاستثمار في المجال الزراعي بموريتانيا، واستمع لعرض قدمته الوزيرة حول واقع وآفاق فرص الاستثمار في مجال التنمية الريفية، ومؤهلات موريتانيا الجاذبة للاستثمار والمتمثلة في خصوبة التربة وتوفر الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، بالإضافة لما شهده القطاع الزراعي من تطور خلال السنوات الماضية وزيادة الإنتاج الزراعي وبخاصة محصول الأرز.

فيما أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي عن اهتمامهم بالتعرف على الفرص الاستثمارية بموريتانيا ودراسة سبل الاستفادة منها.

وفي السياق ذاته التقى الوفد السعودي بوزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية خديجة أمبارك فال حيث استعرضت الوزيرة واقع وآفاق فرص الاستثمار في موريتانيا في مجال الصناعات الاستخراجية والثروة السمكية والحيوانية، كما تطرقت للأنظمة الاستثمارية المحفزة وما تتضمنه من تسهيلات للمستثمرين الأجانب تتيح لهم فرص عقد شراكات مع نظرائهم الموريتانيين والاستفادة من الأسواق الواعدة على المستوى الإقليمي والإفريقي.

وأشادت الوزيرة بجهود اللجنة السعودية الموريتانية المشتركة في دفع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية.

 

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