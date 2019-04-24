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بعد عامين من البحث.. العثور على «السحلية الطائرة» 

بعد عامين من البحث.. العثور على «السحلية الطائرة» 
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تواصل – وكالات:

تمكّن مصوّر هندي من التقاط صورة تجمع 3 حيوانات نادرة مهددة بالانقراض على مستوى العالم، وتحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تمييز تلك الزواحف بسهولة.

وكان شيفاكومار هيرجوجا، 32 عامًا، يُجري دراسة على الزواحف التي تعرف باسم “السحالي الطائرة” أثناء زيارة لمدينة موثودي في ولاية كارناتاكا بالهند، وفقا لصحيفة “ديل ميل”.

وأوضح هيرجوجا أن “السحلية الطائرة يصعب العثور عليها، فقد بقيت أبحث عنها لمدة عامين إلى أن وجدت واحدة كانت تلتهم النمل على شجرة، وفجأة بدأ نسر يحلق فوقنا، مما جعل تلك السحلية تلجأ إلى التمويه.”

وأشار إلى أن تلك السحلية بقيت ثابتة مع سحليتين أخريين لعدة دقائق حتى طار النسر مبتعدا ليزول الخطر، وختم كلامه: “لم أر السحلية الطائرة سوى في الكتب، لذا كان من المدهش العثور على العديد منها على هذه الشجرة”.

وتعد السحلية الطائرة أو كما يطلق عليها البعض دراغون (التنين) من أندر الزواحف في العالم، و موطنها الأصلي هو إندونيسيا.

واللافت في هذا النوع من السحالي أن أجنحتها تعتبر الأغرب، فهي أجنحة صغيرة جداً وعبارة عن أغشية جلدية تمتد بين أضلاع تنمو خارج صدرها وجسمها، وليست كالأجنحة العادية  التي نعرفها في جميع الطيور.

 

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