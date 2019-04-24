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بعد استحواذ «أرامكو» على «سابك».. الفالح: نطمح أن تكون أكبر الشركات في العالم

بعد استحواذ «أرامكو» على «سابك».. الفالح: نطمح أن تكون أكبر الشركات في العالم
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، أن “آرامكو” بعد استحواذها على “سابك”، تطمح أن تكون من أكبر الشركات في العالم، وسيتم السعي للدخول في سوق الأوراق المالية.

وأشاد الفالح خلال كلمته بمؤتمر القطاع المالي اليوم الأربعاء بمدينة الرياض، بالإمكانيات الكبيرة للشباب السعودي وقدرته على الابتكار والإبداع ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي.

وكانت أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، انطلقت اليوم بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

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