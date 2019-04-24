بنك أجنبي جديد بالمملكة.. مجلس الوزراء يوافق على الترخيص

تواصل – الرياض:

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته هذا الأسبوع على ترخيص جديد لبنك أجنبي وهو بنك كريدي سويس.

وأوضح الجدعان خلال كلمته في مؤتمر القطاع المالي، أن المؤشرات تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1% في عام 2018، مقارنة بـ1.3% في 2017.

وأضاف أن سياسة المملكة أسهمت في خفض عجز الميزانية وتنويع الإيرادات، وفي نفس الوقت طبقت جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما خفض عجز الميزانية إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.