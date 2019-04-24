الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل منح حوافز المعلمين والمعلمات.. تبدأ غدًا

تفاصيل منح حوافز المعلمين والمعلمات.. تبدأ غدًا

بالفيديو.. فضيحة على الهواء لـ«سمسارة عاملات مخالفات»

بالفيديو.. فضيحة على الهواء لـ«سمسارة عاملات مخالفات»

إمارة مكة تنفي صحة مقطع متداول عن الأمير خالد الفيصل (فيديو)

إمارة مكة تنفي صحة مقطع متداول عن الأمير خالد الفيصل (فيديو)

تنفيذ حكم القصاص في يمنيين ضربا مواطناً حتى الموت بـ«جازان»

تنفيذ حكم القصاص في يمنيين ضربا مواطناً حتى الموت بـ«جازان»

رئيس البرلمان العربي يُدين انتهاكات الحوثيين بحق أعضاء مجلس النواب اليمني

رئيس البرلمان العربي يُدين انتهاكات الحوثيين بحق أعضاء مجلس النواب اليمني
0

تواصل – واس:

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، والتي تتنافى مع القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

ودعا السلمي في بيان له اليوم الأمم المتحدة لإصدار قرارات دولية تُعاقب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وداعميها وتُحاسب مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني، والإفراج عن المختطفين من أبنائهم وأقاربهم، وإخلاء المنازل والممتلكات التي استولت عليها الجماعة الانقلابية بالقوة.

وشدد على مواصلة البرلمان العربي لجهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دولياً، وما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الدولة ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية،ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد إنهاء إعفاءات النفط

واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيق هرمز بعد إنهاء إعفاءات النفط

«خامنئي» يعفي قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه

«خامنئي» يعفي قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه

«إنستقرام» يوجه ضربة لقادة في الحرس الثوري الإيراني

«إنستقرام» يوجه ضربة لقادة في الحرس الثوري الإيراني

انعقاد مجلس النواب اليمني في «سيئون».. هذا ما ناقشه

انعقاد مجلس النواب اليمني في «سيئون».. هذا ما ناقشه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صوت الذكريات !!!
مقالات

صوت الذكريات !!!

المزيد
المتسولون الأثرياء
مقالات

المتسولون الأثرياء

المزيد
آدم ستان
تدوينات حرة

آدم ستان

المزيد
مبايعة أهل الضلال
تدوينات حرة

مبايعة أهل الضلال

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>