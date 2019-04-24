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القوات الصهيونية تُفجر منزل عائلة الشهيد «عمر أبو ليلى»

القوات الصهيونية تُفجر منزل عائلة الشهيد «عمر أبو ليلى»
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تواصل – واس:

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى، في بلدة الزاوية غرب سلفيت، على مرحلتين متتاليتين، وألحقت أضراراً بعدد من المنازل المجاورة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة ،أن قوات الاحتلال داهمت بلدة الزاوية بأعداد كبيرة،ترافقها جرافتان عسكريتان، وانتشرت في معظم حاراتها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة قبل أن تحاصر وتقتحم منزل ذوي الشهيد وتشرع بهدم جدرانه الداخلية وتفخيخه ومن ثم تفجيره وهدمه كاملا على مرحلتين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت العشرات من المواطنين الفلسطينيين ، بما في ذلك الأطفال والنساء، على مغادرة منازلهم المجاورة لمنزل عائلة أبو ليلى ورحلتهم إلى مدرسة مجاورة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والصحفيين الذين كانوا يعملون على تغطية عملية الهدم والتفجير.

من جهة أخرى اقتحم عشرات المستوطنين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، بلدة السموع جنوب الخليل، لإقامة صلوات تلمودية.

 

 

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