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تقنية جديدة لزيادة أمان مفتاح السيارة اللاسلكي

تقنية جديدة لزيادة أمان مفتاح السيارة اللاسلكي
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تواصل – وكالات:

طورت شركة فورد تقنية جديدة لزيادة أمان مفتاح السيارة اللاسلكي، الذي طالما شكل ثغرة أمنية في منظومة تأمين السيارة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها قامت بتزويد مفتاح السيارة اللاسلكي بمستشعر حركة تتمثل مهمته في تحويل المفتاح إلى وضع السُبات بعد مرحلة خالية من الحركة لمدة 40 ثانية.

وفي هذا الوضع لا يقوم المفتاح بإرسال أية بيانات، حتى لو كان موجوداً بالقرب من السيارة. وبهذه الطريقة لا يتمكن اللصوص من قرصنة الإشارة اللاسلكية المرسلة، ما يحول دون إمكانية دخولهم السيارة.

ومن المقرر أن تقوم فورد بتجهيز الطرازين Focus وFiesta بهذه التقنية المتطورة قريباً، على أن يتم تجهيز باقي الطرازات بها في غضون العامين القادمين.

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