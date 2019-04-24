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27 مليار ريال فائض الميزانية خلال الربع الأول لعام 2019

27 مليار ريال فائض الميزانية خلال الربع الأول لعام 2019
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر القطاع المالي، عن تقرير الربع الأول 2019 لأداء الميزانية العامة للدولة.

وأظهرت البيانات تسجيل فائض في الميزانية قدره 27.84 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 245.41 مليار ريال والمصروفات 217.57 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 48% عن الربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات النفطية 169.09 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 48% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبلغت الإيرادات غير النفطية 76.32 مليار ريال خلال الربع الأول مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 46%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2019 بـ 975 مليار ريال والنفقات العامة بـ 1106 مليارات ريال، أي بعجز متوقع بحدود 131 مليار ريال.

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