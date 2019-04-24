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«مطار أبها» يُعلن تأخير جميع الرحلات

«مطار أبها» يُعلن تأخير جميع الرحلات
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تواصل – أبها:

أعلن مطار أبها الدولي تأخير كافة الرحلات الجوية عبر المطار اليوم الأربعاء، وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية نتيجة للأتربة المثارة، داعياً المسافرين إلى مراجعة الناقل الجوي لمعرفة الموعد الجديد للرحلات.

ورغم تأكيد المطار هبوط رحلتين صباح اليوم، إلا أنه نشر تغريدة عبر حسابه على “تويتر” جاء فيها: “السادة المسافرين، نشعركم باستمرار تأخير كافة الرحلات القادمة والمغادرة من مطار أبها، وذلك لانخفاض مستوى الرؤية ومن المتوقع أن يستمر ذلك لساعات”، داعياً المسافرين لمراجعة الناقل الجوي لمتابعة الأوقات الجديدة للرحلات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أطلقت أمس الثلاثاء تنبيهاً متقدماً حذر فيه من توقعات باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة في عدد من محافظات منطقة عسير يشمل محافظة أبها، مبينة أن هذه الحالة ستبدأ عند الثالثة صباح اليوم الأربعاء.

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