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إيطاليا تستعد لموجة «هجرة عاتية» من ليبيا

إيطاليا تستعد لموجة «هجرة عاتية» من ليبيا
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تواصل – وكالات:

تخشى إيطاليا من موجات هجرة عاتية نحو شواطئها، جراء الحرب الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس، وتؤكد التقارير الإعلامية أن اندلاع حرب أهلية في ليبيا قد يدفع حوالي 100 ألف لاجئ ومهاجر للهجرة نحو إيطاليا هرباً من الحرب.

وقالت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، التي اطلعت على تقديرات وردت بتقارير استخباراتية، إن “الـ100 ألف شخص هو العدد الكلي للمهاجرين المتواجدين على السواحل الليبية”، موضحة أنهم جاهزون للتحرك صوب إيطاليا عند شعورهم بأي خطر.

ولفتت التقارير إلى أن الأوضاع القانونية لهذا العدد الضخم من الأشخاص سيتغير بحال اعترفت الأمم المتحدة بأن العمليات العسكرية في تخوم طرابلس حرب رسمية، مبينة أن إيطاليا عندها لن تتمكن من عدم مساعدتهم.

وأكدت الصحيفة، أن تقارير المخابرات تبين وجود أكثر من 6 آلاف لاجئ في ليبيا مستعدون للانطلاق، إلا أن التقدير الواقعي يشير لوجود حوالي 100 ألف شخص على طول الساحل الليبي جاهزين للرحيل.

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