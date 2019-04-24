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غوغل يوقف حسابات أصوات النظام الإيراني

غوغل يوقف حسابات أصوات النظام الإيراني
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تواصل – وكالات:

أغلق موقع يوتيوب عدداً من الحسابات المرتبطة بإعلام النظام الإيراني، في حملة ضد إيران يبدو أنها لن تهدأ قريباً.

وبحسب ما ذكره موقع قناة “هيسبان تي في” الناطقة باللغة الإسبانية والتي تديرها إيران، حجب “غوغل”، حسابات القنوات الإيرانية الناطقة بالإسبانية، والإنجليزية، على يوتيوب، وحجب مواقعها الإلكترونية أيضاً.

وذكرت القناة في تقرير، أن غوغل أرسل إلى “هيسبان تي في” و”برس تي في” خطاباً يُفيد بتعليق الحساب “والذي لا يمكن إعادته لأنه استخدم بشكل يخالف سياسات غوغل”.

وكانت السلطات الإيرانية أطلقت القناة الإسبانية في 2011، في إطار “تعزيز النفوذ الإعلامي في أمريكا الجنوبية”.

يشار إلى أن انستغرام، المملوك لفيس بوك، أغلق بدوره حسابات عدد كبير من قادة الحرس الثوري،  بعد إدراج المنظمة على لائحة الإرهاب الأمريكية.

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