بالفيديو.. فضيحة على الهواء لـ«سمسارة عاملات مخالفات»

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تواصل – الرياض:

فاوض الإعلامي خالد العقيلي، على الهواء مباشرة إحدى سمسارات العاملات المنزليات المخالفات لنظام العمل والإقامة، وذلك خلال مناقشته لقضية هروب الخادمات خلال شهر رمضان.

وأوهم العقيلي – مقدم برنامج “تم” على قناة “السعودية الأولى” – السمسارة بحاجته لخادمة بشكل عاجل لخدمة والدته، وأنه طلب قدوم عاملة لكنها ستصل بعد 3 أشهر، وردت السمسارة التي بدا من لهجتها أنها من جنسية غير عربية، بأن راتب الخادمة خلال شهر رمضان يبلغ 3 آلاف ريال و2000 ريال في غير أيام رمضان.

وأوضحت أن كل خادمة ستصل إلى منزل مَن يطلبها عن طريق سائق تابع لهم، وهناك رسوم 200 ريال عمولة بالإضافة إلى 50 ريالاً تدفع للسائق، وكشفت أن الكثير من العاملات لديهن لا يملكن إقامات وبعضهن لا يملكن أيضاً جوازات سفر.

وأكد خالد العقيلي في نهاية مكالمته أنهم سيزودون الجهات المعنية برقم هاتف السمسارة وكذلك نسخة من المكالمة؛ ليتسنى لهم الوصول إليها وإيقافها.

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