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تنام ساعات كافية وتشعر بالإرهاق.. تعرّف على الأسباب

تنام ساعات كافية وتشعر بالإرهاق.. تعرّف على الأسباب
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تواصل – وكالات:

ينام البعض عدد ساعات كافية، وعلى الرغم من ذلك يشعرون ببعض التعب والإرهاق بعد الاستيقاظ من النوم، نتيجة عدة أسباب.

وذكر موقع صحي ألماني، عدة أسباب لما يسمى بـ “التعب المزمن”، وهو الشعور بالإرهاق بالرغم من النوم لمدة كافية قد تصل إلى ثماني أو عشر ساعات يومياً، حيث تكمن هذه الأسباب في عدة أمراض وأعراض صحية.

ولخص موقع “هايل براكسيس” هذه الأسباب فيما يلي:

نقص الحديد: الشعور بالتعب المستمر قد يشير إلى ضعف معدلات الحديد في الدم، وهو ما يسبب بطء نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم من خلال خلايا الدم الحمراء.

الغدة الدرقية: عندما تفشل الغدة الدرقية في تأدية وظيفتها بالشكل السليم، يتأثّر الجسم سلبياً ويحدث خللاً في عمل أعضاء الجسم الأخرى وتقل سرعة ضربات القلب ويزيد الشعور بالتعب.

نقص فيتامين “ب 12”: يتأثر النباتيون بالشعور بالتعب المزمن، لأن هذا الفيتامين يوجد بصورة كبيرة في البيض والكبد ولحوم سمك السلمون والرنجة ولحوم البقر والحليب ومشتقاته.

مرض السكري: فبسبب نقص هرمون الإنسولين، لا يعود الجسم قادراً على استقلاب الكربوهيدرات بشكل صحيح بعد تناول الطعام وتحويله إلى طاقة في خلايا الجسم.

قلة الحركة: يعاني من يقضي أغلب وقته أمام الكمبيوتر أو يعمل في المكتب أو يفضل الجلوس على الأريكة لمشاهدة التلفاز من الشعور بالتعب المستمر.

قلة شرب الماء: لأن خلايا الجسم لا تعمل بصورة صحيحة إلا في حالة وجود سوائل كافية في الجسم.

مضادات الهستامين: أدوية حساسية الربيع وحساسية حبوب اللقاح تقلل من أعراض الحساسية ولكنها تسبب الإرهاق والنعاس الشديد.

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