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عبر هاشتاق #نطالب_حظر_ببجي_بالسعوديه.. مغردون: خطر على الأطفال والشباب

عبر هاشتاق #نطالب_حظر_ببجي_بالسعوديه.. مغردون: خطر على الأطفال والشباب
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تواصل – فريق التحرير:

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحظر لعبة ببجي في المملكة، وذلك لخطورتها على الشباب والنشء ودورها في نشر العنف بين الشباب.

وتفاعل المغردون مع هاشتاق “نطالب حظر ببجي بالسعودية”، حيث تصدر الهاشتاق الترند في المملكة خلال الساعات الماضية مطالبين بحظر هذه اللعبة لخطورتها على المجتمع.

وغرد صالح بن خليف العنزي‏ بقوله: “أتمني من الجهات المعنية، الاجتهاد علي حظر (هذه الأفة الخطيرة علي الأطفال والشباب، وتأثيرها علي سلوكهم العام الذي يبدو علي غالبيتهم وهو العنف”.

وعلق سالم التوم الحويطي على الوسم بقوله “الببجي من الألعاب التي تدعو للعنف والجريمة وحظره واجب وطني ونحن على يقين بأن وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات لا ترضى أن تكون هنالك ألعاب تدعو للعنف وتخرج جيل قد يكون خطر على المجتمع”.

وغردت أمل بقولها “ياليت والله رغم إني مالعبتها ولا فكرت والله بس بصراحة أشوف تحذيرات منها وإنها تسبب عزلة وأمراض نفسية وعقلية”.

وقال عبدالله الدوسري “اي والله لازم تنحظر هذه اللعبة من السعودية نطالب بحظر ببجي بالسعودية”.

وطالب المغرد أحمد بن صالح بحظر اللعبة في المملكة بقوله “ياريت والله بأسرع وقت”.

 

 

 

 

 

 

 

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