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نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
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تواصل – واس:

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو وعقد لقاءات عدة.

وكان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري لدى روسيا الاتحادية العميد الركن محمد المطيري، ونائب رئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع الروسية اللواء أندريه كولسينكوف، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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