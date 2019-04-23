طيارو الخطوط السعودية يتجمعون بمطار جدة لاستقبال جثامين زملائهم المتوفين بسريلانكا (فيديو)

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تجمع عدد من أفراد الطواقم الجوية التابعة للخطوط السعودية في صالة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لاستقبال جثامين زميليهم المتوفيين في تفجيرات سريلانكا.

ونعت الخطوط السعودية اليوم الثلاثاء، الملاحين مدير المقصورة أحمد جعفري، والمضيف هاني عثمان، بعدما تم التأكد من وفاتهما، بعد إجراء تحاليل “DNA” لأقاربهما والتأكد من تطابقها مع المتوفيين.

وكانت العاصمة السريلانكية كولومبو قد شهدت سلسلة تفجيرات متزامنة الأحد، استهدفت فنادق وكنائس أسفرت عن مقتَل 321 شخصاً، وإصابة أكثر من 500 شخص، من بينهم 35 أجنبياً.