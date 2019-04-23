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تعرّف على أفضل الأوقات لحجز تذاكر الطيران

تعرّف على أفضل الأوقات لحجز تذاكر الطيران
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تواصل – وكالات:

أفادت شركة (CheapAir) المتخصصة بحجوزات السفر الإلكترونية، بأن الكثير من المسافرين الذين يخططون للرحلات الدولية يبحثون عن نصائح حول موعد شراء تذكرة طيران، مشيرةً إلى أن الرحلات الجوية الدولية تكون أرخص عموماً عند الشراء قبل السفر بوقت كافٍ، لكن التوقيت الدقيق يختلف بحسب المنطقة التي يتم السفر إليها.

وذكرت الشركة استناداً إلى دراسة وتحليل لآلاف الرحلات الجوية، أن الرحلات الدولية تكون متاحة للبيع أمام المتعاملين قبل 11 شهراً تقريباً من موعد الرحلة، لافتة إلى أن الشراء في وقت مبكر جداً قد يكون مكلفاً تقريباً مثل شراء تذكرة طيران في اللحظة الأخيرة، فالأسعار تكون في مكان ما في الوسط.

وأوضحت أنه بالنسبة للرحلات الجوية الدولية إلى الوجهات في الشرق الأوسط، فهي في المتوسط أرخص وفي أدنى مستوياتها عند 119 يوماً، أو قبل نحو أربعة أشهر من وقت المغادرة على غرار الرحلات إلى أفريقيا، مشيرةً إلى أن تذاكر الطيران إلى أوروبا، في المتوسط، هي الأرخص قبل 99 يوماً من موعد الرحلة ونحو 90 يوماً بالنسبة إلى منطقتي آسيا وجنوب المحيط الهادي.

وأضافت الشركة أن أوقات الذروة، خصوصاً فصل الصيف يشكل استثناءً، وقد يتطلب الأمر التخطيط لوقت أبكر، لاسيما بالنسبة للرحلات المتجهة إلى أوروبا، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن حجز التذكرة في الفترة بين 178 إلى 321 يوماً من موعد السفر قد يكلف المتعامل نحو 50 دولاراً إضافياً في المتوسط؛ إذ إن شركات الطيران تسعِّر التذاكر بناء على سياسات مرنة، وقد تخفضها خلال فترة معينة عندما تحصل على فكرة أفضل عن مستوى الطلب.

أفادت شركة (CheapAir) المتخصصة بحجوزات السفر الإلكترونية، بأن الكثير من المسافرين الذين يخططون للرحلات الدولية يبحثون عن نصائح حول موعد شراء تذكرة طيران، مشيرةً إلى أن الرحلات الجوية الدولية تكون أرخص عموماً عند الشراء قبل وقت كافٍ، لكن التوقيت الدقيق يختلف بحسب المنطقة التي يتم السفر إليها.

وذكرت الشركة استناداً إلى دراسة وتحليل لآلاف الرحلات الجوية، أن الرحلات الدولية تكون متاحة للبيع أمام المتعاملين قبل 11 شهراً تقريباً من موعد الرحلة، لافتة إلى أن الشراء في وقت مبكر جداً قد يكون مكلفاً تقريباً مثل شراء تذكرة طيران في اللحظة الأخيرة، فالأسعار تكون في مكان ما في الوسط.

وأوضحت أنه بالنسبة للرحلات الجوية الدولية إلى الوجهات في الشرق الأوسط، فهي في المتوسط أرخص وفي أدنى مستوياتها عند 119 يوماً، أو قبل نحو أربعة أشهر من وقت المغادرة على غرار الرحلات إلى أفريقيا، مشيرةً إلى أن تذاكر الطيران إلى أوروبا، في المتوسط، هي الأرخص قبل 99 يوماً من موعد الرحلة ونحو 90 يوماً بالنسبة إلى منطقتي آسيا وجنوب المحيط الهادي.

وأضافت الشركة أن أوقات الذروة، خصوصاً فصل الصيف يشكل استثناءً، وقد يتطلب الأمر التخطيط لوقت أبكر، لاسيما بالنسبة للرحلات المتجهة إلى أوروبا، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن حجز التذكرة في الفترة بين 178 إلى 321 يوماً من موعد السفر قد يكلف المتعامل نحو 50 دولاراً إضافياً في المتوسط؛ إذ إن شركات الطيران تسعّر التذاكر بناءً على سياسات مرنة، وقد تخفضها خلال فترة معينة عندما تحصل على فكرة أفضل عن مستوى الطلب.

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