خبير تقني يحذر من «خدعة» منتشرة لاختراق حسابات الواتساب

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، من كثرة حالات اختراق الواتساب في الآونة الأخيرة، مطالباً الجميع بالانتباه والحيطة.

وقدم “الحمادي” عدة نصائح عبر “تويتر” لمستخدمي التطبيق منها:

– لا تكتب بياناتك في أي رابط مشبوه حتى لو كان من حساب والدتك.

– فعِّل تسجيل الدخول بخطوتين.

– لا تنشر أي أرقام سرية أو معلومات شخصية.

– لا تتفاعل مع أي أرقام غريبة تتواصل معك.

– سجل خروج من الكمبيوترات المتصلة بحسابك ولا تعرفها.

وأشار إلى أسلوب الاختراق المنتشر والمتمثل في عدة خطوات؛ إذ يقوم المخترق بمحاولة دخول الواتساب الخاص بك فتصلك رسالة بها رقم تأكيد، ويرسل لك المخترق رسالة عبر شخص تعرفه يقولك: “وصلتني رسالة SMS فيها رقم، وش سالفتها؟ أنت وصلتك؟ “ويرسل لك صورتها”، ثم تقوم أنت بالرد عليه وترسل له صورة الرسالة، قائلاً: “إذا حصل، فودع حسابك”.