وظائف شاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة

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أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة عن توفر 49 وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة.

الوظائف:

1 – فني إلكتروميكانيكية (وظيفتان).

2 – مشغل محطة صرف صحي.

3 – طاهٍ (وظيفتان).

4 – مركب زجاج ألمنيوم.

5 – مراقب قطع غيار سيارات.

6 – مساعد كهربائي سيارات.

7 – مساعد ميكانيكي صيانة مضخات.

8 – كهربائي سيارات.

9 – مساعد ميكانيكي عربات ديزل.

10 – فني تشغيل سكادا ضغط عالٍ.

11 – فني مصاعد (وظيفتان).

12 – كهربائي ضغط منخفض (عدد 4 وظائف).

13 – كهربائي ضغط عالٍ (وظيفتان).

14 – فني زراعة (وظيفتان).

15 – فني تصميم – جرافيكس.

16 – فني إلكترونيات (وظيفتان).

17 – سباك (وظيفتان).

18 – مشغل معدات (وظيفتان).

19 – منقذ سباحة.

20 – فني لحام.

21 – مساعد مراقب مقدمي طعام (وظيفتان).

22 – فني صحي.

23 – حداد (عدد 3 وظائف).

24 – مأمور سنترال.

25 – مقدم طعام (عدد 4 وظائف).

26 – عامل كواء (وظيفتان).

27 – مراسل.

28 – مهندس كهربائي (عدد 3 وظائف).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/08/18هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه.

طريقة التقديم:

– على من تتوفر فيه الشروط المطلوبة إرسال السيرة الذاتية موضحاً بها العنوان، ورقم الهاتف الثابت والجوال على العنوان التالي: (مع تحديد مسمى الوظيفة المراد التقديم لها):

ص.ب (73008) – الرياض (11538) – (شؤون الموظفين – التوظيف).