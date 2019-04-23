نقل عمال نظافة بصندوق «قلّاب» في مكة.. و«الأمانة» تعلق (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

وثَّق مواطن بعدسة جوّاله، اليوم الثلاثاء، “قلّاباً” تابعاً لأمانة العاصمة المقدّسة يُقل ثلاثة من عمال النظافة في صندوقه الخلفي، في مشهد تكرّر للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر؛ حيث وثَّق مواطنان خلال الأسبوعين الماضيين المشهد نفسه باختلاف نوع المركبات.

وظهر خلال الصور، ثلاثة من عمال النظافة يستقلون قلّاباً تابعاً لأمانة العاصمة المقدّسة؛ في مشهدٍ أكّد موثّقه أنه تم التقاطه في طريق “الشرائع – مكة”، بالتحديد بالقرب من منطقة المعيصم، وسط مطالباتٍ بتشديد الرقابة على مثل هذه الحالات التي قد تعرّض العمال للخطر، فضلاً عن أنها مخالفة مرورية تستوجب العقاب.

وعلّق المتحدث الرسمي باسم “أمانة العاصمة المقدّسة” المهندس رائد سمرقندي؛ بقوله: “تمّ تبليغ وتوجيه المشرفين على عقود النظافة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص الجزاءات والغرامات على مثل هذه الحالات”.