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«آلام الولادة» تفاجئ طالبة داخل قاعة الاختبارات بالطائف

«آلام الولادة» تفاجئ طالبة داخل قاعة الاختبارات بالطائف
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تواصل – الطائف:

فاجأ المخاض طالبة بالصف الثالث الثانوي بوسط الحوية – شمالي الطائف؛ داخل قاعة الاختبار في اليوم الأول من الاختبارات النهائية.

ونُقلت الفتاة سريعاً لمستشفى القوات المسلحة بالهدا، وتمَّ تقديم العناية الطبية اللازمة في مثل تلك الحالات، وهي ترقد بالمستشفى ومنع الأطباء مغادرتها المستشفى حفاظاً على سلامتها وسلامة طفلها.

وفي موقف إنساني نبيل تفاعل الدكتور “طلال اللهيبي”؛ مدير التعليم بالطائف مع الأمر، ووجّه الشؤون التعليمية بتشكيل لجنة لإجراء الاختبارات لها بالمستشفى بعد تقرير الأطباء بمنع خروجها.

يُذكر أن زوج الطالبة مشاركٌ في عاصفة الحزم، ووالدها رجل أمن؛ ووجّها الشكر والتقدير لمدير التعليم بالطائف، وإدارة الإشراف، والمدرسة على مشاعرهم الإنسانية تجاه الواقعة.

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