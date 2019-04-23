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إمارة مكة تنفي صحة مقطع متداول عن الأمير خالد الفيصل (فيديو)

إمارة مكة تنفي صحة مقطع متداول عن الأمير خالد الفيصل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، عدم صحة المقطع المتداول لشخص يدعي أن الأمير خالد الفيصل تدخل لإنقاذ فتاة مصرية من تنفيذ حكم القتل بحقها.

وزعم ناشر المقطع أن الفتاة صاحبة المشكلة وقفت عند الملتزم (المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة) داخل الحرم المكي تدعو الله أن يفك أزمتها، وإذ بموكب لشخص مهيب يمر بجانيها ويسمع شكوتها من الاهتمام المبالغ بالموكب على حساب عامة الناس، ليتوقف الموكب ويقسم لها من على رأس هذا الموكب أنه سيساعدها وبالفعل يسقط الحكم عنها، بحسب ادعاءات صاحب المقطع.

وادعى مصور الفيديو أن من كان على رأس الموكب هو أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وهو الأمر الذي نفته الإمارة جملة وتفصيلا بقولها: “ما ورد في هذا المقطع من حديث عن أمير مكة خالد الفيصل مختلق ولا أساس له من الصحة”.

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