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تنفيذ حكم القصاص في يمنيين ضربا مواطناً حتى الموت بـ«جازان»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانيين في جازان، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم القصاص في القتلى} الآية، وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم علي صغير محمد، وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّا الجنسية) على قتل علي بن مفرح بن أحمد هروبي (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه على رأسه، مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما، والحكم عليهما بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصر من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتلي مورثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانيين علي صغير محمد، وعلي علي محمد عبدالله (يَمَنِيّي الجنسية) اليوم الثلاثاء الموافق 18/ 8/ 1440هـ بمدينة جازان في منطقة جازان.

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