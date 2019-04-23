«تعليم مكة»: أولوية القبول في رياض الأطفال لهذه الفئة

تواصل – مكة المكرمة:

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، أن الإدارة حريصة على تسهيل العقبات والصعاب وتقديم الخدمات النوعية لأبناء وبنات شهداء الواجب؛ نظير ما سطره آباؤهم من تضحية وفداء لهذا الوطن.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة، بإعطاء الأولوية والقبول أثناء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال لأبناء الشهداء؛ وفاءً وامتناناً لما قدموه.

وتابع أن هذا يأتي امتداداً لما تُقدِّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ـ حفظهما الله ـ من خدمة ورعاية لأبناء وبنات شهداء الواجب؛ إيماناً منهم بالدور العظيم الذي قدمه آباؤهم لهذا الوطن المعطاء؛ دفاعاً عن ترابه ومقدساته وتاريخه وعروبته وإسلامه، مضحِّين بأرواحهم ومقدمين الغالي والنفيس على حدود المملكة لينعم الوطن والمواطنون بالأمن والأمان.

يُذكر أن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441هـ، بدأ عن طريق نظام نور، يوم الأحد 16 / 8 / 1440هـ.