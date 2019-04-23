«تعليم مكة»: أولوية القبول في رياض الأطفال لهذه الفئة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأسماء.. تنفيذ «القتل تعزيزا وحد الحرابة» في 37 إرهابيًّا.. نص بيان «الداخلية»

بالأسماء.. تنفيذ «القتل تعزيزا وحد الحرابة» في 37 إرهابيًّا.. نص بيان «الداخلية»

10 قرارات و4 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

10 قرارات و4 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

خالد الفيصل يعلن عن جائزة بـ«مليون ريال».. كيف تحصل عليها؟ (فيديو)

خالد الفيصل يعلن عن جائزة بـ«مليون ريال».. كيف تحصل عليها؟ (فيديو)

ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء

ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء

«تعليم مكة»: أولوية القبول في رياض الأطفال لهذه الفئة

«تعليم مكة»: أولوية القبول في رياض الأطفال لهذه الفئة
0

تواصل – مكة المكرمة:

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، أن الإدارة حريصة على تسهيل العقبات والصعاب وتقديم الخدمات النوعية لأبناء وبنات شهداء الواجب؛ نظير ما سطره آباؤهم من تضحية وفداء لهذا الوطن.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة، بإعطاء الأولوية والقبول أثناء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال لأبناء الشهداء؛ وفاءً وامتناناً لما قدموه.

وتابع أن هذا يأتي امتداداً لما تُقدِّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ـ حفظهما الله ـ من خدمة ورعاية لأبناء وبنات شهداء الواجب؛ إيماناً منهم بالدور العظيم الذي قدمه آباؤهم لهذا الوطن المعطاء؛ دفاعاً عن ترابه ومقدساته وتاريخه وعروبته وإسلامه، مضحِّين بأرواحهم ومقدمين الغالي والنفيس على حدود المملكة لينعم الوطن والمواطنون بالأمن والأمان.

يُذكر أن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441هـ، بدأ عن طريق نظام نور، يوم الأحد 16 / 8 / 1440هـ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط 3 مواطنين امتهنوا السطو المسلح على المحلات بـ«عسيلة مكة»

ضبط 3 مواطنين امتهنوا السطو المسلح على المحلات بـ«عسيلة مكة»

تفاصيل وفاة «مفقود مكة» بعد 24 ساعة من العثور عليه

تفاصيل وفاة «مفقود مكة» بعد 24 ساعة من العثور عليه

ضبط عصابة سرقت «أخشاب» بـ200 ألف ريال من أحد الأحواش بمكة

ضبط عصابة سرقت «أخشاب» بـ200 ألف ريال من أحد الأحواش بمكة

شاحنة تابعة لـ«أمانة مكة» تتجاوز السرعة.. والمرور يضبط قائدها

شاحنة تابعة لـ«أمانة مكة» تتجاوز السرعة.. والمرور يضبط قائدها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المتسولون الأثرياء
مقالات

المتسولون الأثرياء

المزيد
آدم ستان
تدوينات حرة

آدم ستان

المزيد
مبايعة أهل الضلال
تدوينات حرة

مبايعة أهل الضلال

المزيد
«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام
تقارير وحوارات

«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>