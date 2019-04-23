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بالصور.. إنجاز 82% من مشروع «قطار الرياض»

بالصور.. إنجاز 82% من مشروع «قطار الرياض»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت نسبة 82%.

وفي هذا السياق، نشرت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، صوراً لعددٍ من محطات المشروع، مشيرةً إلى أنها دخلت في مراحل متقدمة من الإنجاز لتشكل معالم جديدة في مدينة الرياض.

يُشار إلى أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة، وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد مترو دبي، ويشمل القطارات والحافلات، و6 خطوط للقطار، و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.

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