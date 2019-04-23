«الخطوط السعودية» تنعى ملاحيها ضحايا الهجمات الإرهابية في سريلانكا

تواصل – فريق التحرير:

نعت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اثنين من منسوبيها الملاحين، ضحية التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة السريلانكية كولومبو صباح الأحد الماضي.

وقالت الخطوط السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إلحاقاً لتصريح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية يوم الأحد 21 أبريل 2019 بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، الذي تضمن تعذر الاتصال باثنين من الملاحين مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما؛ فقد تم التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة”.