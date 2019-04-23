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نوبة بكاء حادة تنتهي بوفاة رضيعة سعودية على متن طائرة

نوبة بكاء حادة تنتهي بوفاة رضيعة سعودية على متن طائرة
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت رضيعة سعودية عمرها شهران، أمس الاثنين، أثناء رحلة جوية متجهة من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى بيرث بأستراليا، علي الرغم من محاولات الأطباء على متن الطائرة إنقاذ حياتها.

وكانت الطفلة قد تعرضت لحالة طبية طارئة، وظلت تبكي باستمرار طوال ساعتين ونصف، وعلى الفور طلب الطاقم المساعدة الطبية عندما شعروا بتدهور حالتها الصحية، وحاول الأطباء الذين كانوا علي متن الطائرة إنقاذها وتقديم الإسعافات الأولية، لكن عند وصول الطائرة مطار بيرث الدولي كانت الطفلة قد فارقت الحياة.

وقالت الأسرة السعودية إن الفقيدة طفلتهم الأولى، وإنهم كانوا متوجهين من ماليزيا إلى أستراليا، ليتمكن والد الطفلة من متابعة دراسته لنيل الدكتوراه، لافتين إلى أن الطفلة تعرضت قبل نحو أسبوع لنزلات برد وطمأنهم الطبيب بأن حالتها ستتحسن وليس هناك ما يدعو للقلق.

وأوضحت خطوط “AirAsia” الجوية أن طاقم الطائرة وفر المتاح من المساعدات الطبية، وأن الجهات الأمنية في أستراليا فتحت تحقيقًا في الموضوع، وسيقدم الطبيب الشرعي تقريرًا عن أسباب الوفاة للجهات المختصة.

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