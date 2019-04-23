هيئة الاتصالات تدعو شركات «التوصيل عبر التطبيقات» إلى تسجيل بياناتها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأسماء.. تنفيذ «القتل تعزيزا وحد الحرابة» في 37 إرهابيًّا.. نص بيان «الداخلية»

بالأسماء.. تنفيذ «القتل تعزيزا وحد الحرابة» في 37 إرهابيًّا.. نص بيان «الداخلية»

10 قرارات و4 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

10 قرارات و4 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

خالد الفيصل يعلن عن جائزة بـ«مليون ريال».. كيف تحصل عليها؟ (فيديو)

خالد الفيصل يعلن عن جائزة بـ«مليون ريال».. كيف تحصل عليها؟ (فيديو)

ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء

ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء

هيئة الاتصالات تدعو شركات «التوصيل عبر التطبيقات» إلى تسجيل بياناتها

هيئة الاتصالات تدعو شركات «التوصيل عبر التطبيقات» إلى تسجيل بياناتها
0

تواصل – واس:

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم جميع شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك بهدف مشاركتها التشريعات والتنظيمات المتعلقة بنشاطها، وبناء نماذج عمل تضمن الاستدامة وتوطين الوظائف.

كما تهدف الهيئة من ذلك إلى تعزيز المنافسة، وحماية حقوق المستخدمين، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة الاختصاصات التنظيمية لقطاع البريد والاختصاصات الرقابية، وحوكمة القطاع، وفتح السوق، وجذب الاستثمارات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، إن قطاع الخدمات البريدية واللوجستية السعودي يعد سوقًا واعدًا يتضمن فرص جاذبة للاستثمار والابتكار لتطوير الخدمات، على نحو يلائم حاجات اليوم وتطلعات المستقبل، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن دعوة الهيئة لجميع شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها، تأتي ضمن إحدى نتائج مؤتمر تمكين الخدمات البريدية واللوجستية المنعقد في أبريل من العام الحالي للارتقاء بكافة خدمات هذا القطاع في المملكة.

ويمكن للشركات التسجيل من خلال موقع الهيئة الإلكتروني عبر (الرابط).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالخطوات.. طريقة تفعيل خاصية التحقق الثنائي لـ«واتساب»

بالخطوات.. طريقة تفعيل خاصية التحقق الثنائي لـ«واتساب»

«هيئة الاتصالات» تحذر من الرسائل المصرفية المجهولة

«هيئة الاتصالات» تحذر من الرسائل المصرفية المجهولة

كاتب يقترح تكليف مؤسسات متخصصة لقياس مؤشرات شركات الاتصالات

كاتب يقترح تكليف مؤسسات متخصصة لقياس مؤشرات شركات الاتصالات

رغم ربطها بـ «البصمة».. كيف عادت تجارة شرائح الاتصال المخالفة؟

رغم ربطها بـ «البصمة».. كيف عادت تجارة شرائح الاتصال المخالفة؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المتسولون الأثرياء
مقالات

المتسولون الأثرياء

المزيد
آدم ستان
تدوينات حرة

آدم ستان

المزيد
مبايعة أهل الضلال
تدوينات حرة

مبايعة أهل الضلال

المزيد
«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام
تقارير وحوارات

«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>