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قرار مهم من «التعليم» بشأن «امتهان الكتب الدراسية»

قرار مهم من «التعليم» بشأن «امتهان الكتب الدراسية»
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تواصل – فريق التحرير:

أقرت وزارة التعليم تفعيل نموذج التعاقد السلوكي المتضمن العناية بالكتاب المدرسي والمحافظة عليه، ونقل مخالفة امتهان الكتب الدراسية من مخالفات الدرجة الثانية من قواعد السلوك والمواظبة إلى مخالفات الدرجة الرابعة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء نظرا لما لوحظ من وجود بعض الممارسات السلبية من بعض الطلبة تجاه الكتب، وسعيا لتحقيق الأهداف التربوية الرسالة المدرسة بناء السلوكيات الإيجابية للطلبة.

ونص القرار على: “نأمل اعتماد ما جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وتضمن تفعيل تطبيق (أنموذج التعاقد السلوكي) والمتضمنةً قواعد السلوك والمواظبة وضرورة تزويد أولياء الأمور بالمخالفات السلوكية والإجراء المتخذ لكل مخالفة، وأخذ توقيعات أولياء الأمور والطلبة على ذلك مع بداية كل عام دراسي”.

وتابعت الوزارة: “نقل مخالفة امتهان الكتب الدراسية من مخالفات الدرجة الثانية من قواعد السلوك والمواظبة إلى مخالفات الدرجة الرابعة، وإدراج مخالفة عدم المحافظة على الكتب الدراسية مخالفات الدرجة الثانية وتضمين المحافظة على الكتب الدراسية كأحد القيم المستهدفة من برنامج المدارس المعززة للسلوك واستثمار وسائل التقنية الحديثة نوعية الطلبة وأولياء أمورهم لاسيما قرب نهاية كل فصل دراسي”.

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