أسعار النفط تصل لأعلى مستوى في 2019

تواصل – وكالات:

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019 اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة في العقوبات الإيرانية بنهاية مايو، لتضغط على المستوردين من أجل وقف الشراء من طهران.

ورغم خطوة واشنطن، قال المحللون إن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران نظراً لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.58 دولار للبرميل، مرتفعة 0.7 بالمئة من أحدث إغلاق لها ومسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أقوى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 عند 65.10 دولار للبرميل، بزيادة 0.8 بالمئة عن تسويتها السابقة.