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«بتكوين» تقفز لأعلى معدلاتها في 6 أشهر

«بتكوين» تقفز لأعلى معدلاتها في 6 أشهر
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تواصل – وكالات:

قفزت بتكوين، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، دافعة العملات المشفرة الأصغر للصعود معها فيما عزاه المتعاملون والمحللون إلى عوامل فنية في غياب أنباء محفزة.

وصعدت العملة الافتراضية الأولى والأكبر بما يصل إلى 4.5% في المعاملات المبكرة لتتجاوز 5600 دولار لفترة وجيزة، لامسة ذروتها منذ 18 نوفمبر.

وارتفعت أيضاً العملات المشفرة الرئيسية الأخرى التي تميل لمحاكاة تحركات بتكوين مثل إيثريوم، واكس.آر.بي. وصعدت بتكوين 3.1% في أحدث سعر لها.

وزادت العملة أكثر من 35% في أبريل، وتضمن ذلك قفزة 20% أثارت حيرة المتعاملين وسلطت الضوء على أوجه خلل في أسواق العملة المشفرة.

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