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«تعليم الرياض» تعتمد 28 مدرسة ثانوية للفصل الصيفي

«تعليم الرياض» تعتمد 28 مدرسة ثانوية للفصل الصيفي
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس الثانوية المطبّقة للفصل الصيفي للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ البالغ عددها 28 مدرسة للبنين والبنات.

وأعلنت الإدارة العامة فتح التسجيل في الفصل الصيفي لمدة خمسة أيام من 30 / 8 / 1440هـ, حيث تبدأ الدراسة الصيفية يوم الأحد السادس من شوال، داعية الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالفصل الصيفي إلى التسجيل المبدئي عبر بوابة تعليم الرياض أوالرابط.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أهمية التهيئة والتنظيم المبكر لإجراءات تطبيق الفصل الصيفي، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية استثمار فرصة الدراسة خلال الإجازة الصيفية، والتعريف بإجراءات وضوابط التسجيل للفصل الصيفي وآليته عبر مختلف الوسائل المتاحة.

واعتمدت إدارة تعليم الرياض 15 مدرسة للبنين و13 مدرسة للبنات لتطبيق الفصل الصيفي موزعة وفق المخطط المعتمد بحيث تخدم جميع أحياء مدينة الرياض، وجاءت أسماء المدارس للبنين كالتالي: ثانوية الملك عبد الله و ثانوية البيروني بمكتب الشرق، وثانوية الأمير بندر بن عبد العزيز وثانوية بدر بمكتب السويدي، وثانوية الزهراوي بمكتب الجنوب، وثانوية مجمّع الملك سعود بمكتب الدرعية، وثانوية عبد الله بن جعفر بمكتب قرطبة، وثانوية الأمير فيصل بن فهد بمكتب الشمال، وثانوية الجوهري وثانوية الشوكاني بمكتب الغرب، وثانوية السليمانية وجعفر بن محمد بمكتب الرائد، وثانوية الملك فهد بمكتب الروضة، وثانوية الإمام الألوسي بمكتب العزيزية، وثانوية صقلية بمكتب الوسط.

وللبنات: الثانوية ٧٤ والثانوية ١١٣ بمكتب الجنوب، والثانوية الأولى بمكتب الغرب، والثانوية ١٠٥ والثانوية ١٥٣ بمكتب الشفا، والثانوية ٩٠ والثانوية ١٤٠ بمكتب الروابي، وثانوية حليمة السعديَّة وثانوية جامعة الأميرة نورة بن عبد الرحمن بمكتب الشمال، والثانوية ١٤٤ بمكتب البديعة، والثانوية الرابعة بمكتب الوسط، و الثانوية ٧٥ و الثانوية ١٥٦ بمكتب النهضة.

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