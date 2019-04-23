خالد الفيصل يعلن عن جائزة بـ«مليون ريال».. كيف تحصل عليها؟ (فيديو)

تواصل- مكة المكرمة:

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن إطلاق “جائزة كاوست للابتكار في تقنيات الحج والعمرة” بقيمة مليون ريال، تقدمها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

جاء ذلك خلال افتتاح الفيصل فعاليات ‏الأسبوع الثقافي لملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”، الذي حمل هذا العام موضوع “كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟”.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز مبادرة الريادة والابتكار، التي نالها كلٌّ من أحمد العمودي عن مشروعه “رحلة الحج”، وعبد الكافي النواب عن مشروعه “مُيسّرة” ، ومحمد الخليفة عن ابتكار تكنولوجيا مبتكرة لتبريد خيم الحجيج بطاقة أقل وكفاءة أعلى، وعبدالله الحيفي عن مشروعه “نظام الإدارة والتحكم في طاقة المباني”، وخالد الغانمي عن ابتكاره “الثلاجة الشخصية المتنقلة للحجاج والمعتمرين”، فيما مثَّلت الفائزة أنهار المطيري العنصر النسائي عن ابتكارها “تركيب الحروف الأبجدية العربية لتعليم أطفال عسر القراءة”.

يُذكر أن ملتقى مكة الثقافي بدأ منذ ثلاثة أعوام بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وأهلية بالمنطقة، وتتمثل رسالته في تقديم برامج ومبادرات نوعية تسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان.