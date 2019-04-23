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محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي

محافظ صامطة يرأس اجتماع المجلس المحلي
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صامطة_حسن المهجري:

رأس محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة صباح اليوم الأحد بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة اجتماع المجلس المحلي الثاني من دورته الثانية لعام1440هـ بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية والأهالي. وبدأت الجلسة بترحيب سعادة المحافظ بالحضور ثم بتقديم شرح لكامل المشاريع التي تنفذ والتي سيتم تنفيذها بالمحافظة وحث ” المحافظ ” كافة المسؤولين على بذل الجهود لإنجاز المشاريع وفق المعايير المطلوبة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم مناقشته بالمحضر السابق للدورة الأولى وهي موضوع المنطقة الصناعية وازدواج طريق الطرشية وإيجاد مواقع مخصصة للصناعات الكبيرة بمركز القفل ومناقشة إنارة طريق الخارش – الحرث كما جرى مناقشة الأعمال الخدمية والتنموية ومستوى الإنجاز في المشروعات وأسباب تعثر عدد منها كما تم مناقشة الإدارات الخدمية وإعطاء إيجاز مشاريعها ونسب الإنجاز بكل دقه ومناقشة احتياج حي الضاحية وحي الكهرباء للخدمات والخدمات العامة لمركزي القفل والسهي.

وناقش المجلس أيضاً طلب أهالي مختارة بإيجاد مركز صح بالقرية. حضر الاجتماع وكيل محافظة صامطة مصطفى قحل ورئيس مركز السهي مقعد السبيعي ورئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي وأعضاء المجلس المحلي من رؤساء الإدارات الحكومية والأهالي.

 

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