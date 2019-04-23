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6 عادات صباحية تزيد احتمالية البدانة

6 عادات صباحية تزيد احتمالية البدانة
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تواصل- وكالات:

يلجأ الكثيرون إلى اتباع حميات غذائية قاسية لخسارة الوزن الزائد، لكنهم يفشلون في تحقيق هذا الهدف في بعض الأحيان.

وتلعب بعض العادات اليومية دوراً سلبياً في زيادة الوزن، وفشل أي حمية غذائية، وفيما يلي مجموعة من العادات الصباحية، التي تزيد من احتمال البدانة، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- النوم الزائد

يفتح الشهية ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

2- إهمال الفطور
يعيق التمثيل الغذائي وقدرة الجسم على حرق الدهون.

3- الأطعمة المصنعة
تزيد الوزن وترفع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

4- عدم التعرض لأشعة الشمس
ضوء الشمس يسرع معدل الأيض ومعدل خسارة الوزن.

5- قلة شرب الماء
الماء يملأ المعدة ويوازن العناصر الغذائية في الجسم.

6- تجنب ممارسة الرياضة

تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية.
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