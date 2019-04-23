الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء

ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء

«المرور» تحذر من تصرف يحتسب «مخالفة تفحيط»

«المرور» تحذر من تصرف يحتسب «مخالفة تفحيط»

إمارة عسير تكشف حقيقة القبض على 36 شاباً وفتاة داخل ديوانية قهوة

إمارة عسير تكشف حقيقة القبض على 36 شاباً وفتاة داخل ديوانية قهوة

فيديو.. هذا ما وجده رجال الأمن في وكر الإرهابيين الأربعة بـ«الزلفي»

فيديو.. هذا ما وجده رجال الأمن في وكر الإرهابيين الأربعة بـ«الزلفي»

المملكة ترحب بإعلان العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني

المملكة ترحب بإعلان العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني
0

تواصل – فريق التحرير:

عبر وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، عن ترحيب المملكة العربية السعودية البالغ بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وأعرب العساف عن دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، حيث دأب النظام الإيراني على استخدام موارد الدولة الإيرانية لتمويل هذه السياسات الخطيرة دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.

وأكد على ما ورد في تصريح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من تأكيد المملكة، مجدداً، على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

واشنطن مستعدة لفرض عقوبات على حلفائها.. لمنع تصدير النفط الإيراني

واشنطن مستعدة لفرض عقوبات على حلفائها.. لمنع تصدير النفط الإيراني

بعد عام من العقوبات الأمريكية.. اقتصاد إيران ينكمش 6%

بعد عام من العقوبات الأمريكية.. اقتصاد إيران ينكمش 6%

بعد ألمانيا.. إلغاء رحلات «طيران الحرس الثوري» إلى فرنسا

بعد ألمانيا.. إلغاء رحلات «طيران الحرس الثوري» إلى فرنسا

التضخم يرتفع بإيران.. ونائب روحاني: نمر بظروف خطيرة

التضخم يرتفع بإيران.. ونائب روحاني: نمر بظروف خطيرة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المتسولون الأثرياء
مقالات

المتسولون الأثرياء

المزيد
آدم ستان
تدوينات حرة

آدم ستان

المزيد
مبايعة أهل الضلال
تدوينات حرة

مبايعة أهل الضلال

المزيد
«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام
تقارير وحوارات

«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>