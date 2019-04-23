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حملة توعوية عن أضرار المخدرات ببريدة

حملة توعوية عن أضرار المخدرات ببريدة
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تواصل – راضي الزويد:

أطلقت جمعية أسرة ببريدة حملة توعوية وطنية عن أضرار المخدرات بعنوان تكفى لمدة ثلاثة أيام وذلك تفعيلاً للشراكة بينها وبين الإدارة العامة للمخدرات بالقصيم بعدة مواقع رئيسية شملت إشارة العثيم بالتعاون مع الدوريات الأمنية، وطريق الملك سلمان بالتعاون مع المرور ونقطة أم سدرة بالتعاون مع أمن الطرق.

وفي بداية الحملة عبَّر الدكتور محمد السيف مدير عام جمعية أسرة عن سعادته العميقة بانطلاق حملة. تكفى. ودعا الله سبحانه وتعالى التوفيق لأبنائنا الطلاب والطالبات وأن يحمي بلادنا من الأعداء ويحفظ عليها أمنها وإيمانها.

كما أفاد عبدالله الغصن مساعد مدير جمعية أسرة لـ”تواصل “أن الحملة تستهدف توعية وتبصير الطلاب والطالبات بصفة خاصة والمجتمع عامة بخطورة تعاطي المخدرات خاصة في فترة الاختبارات التي قد تُعرض أبناءنا للضغوط النفسية والتوتر والقلق وأرشدت الجمعية الأسرة إلى نشر الحب العائلي والاستقرار النفسي وتشجيعهم وإعطائهم الثقة وكذلك دعم مبادرات التوعية التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات بالقصيم، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وذلك لإيمانها بأن العلاقة مع المؤسسات الحكومية علاقة تكاملية حيث كل طرف يكمل الآخر، وتشاركية حيث مشاركتها في بناء وتنمية الشباب والمجتمع حيث إنهما وجهان لعملة واحدة.

وتتضمن الحملة رسائل نصية ” sms عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات إرشادية وتوزيع البروشرات والورود بحضور الجهات الحكومية المشاركة وطلاب المدارس،  تُبين أخطار المخدرات وأضرارها، وطرق علاجها وضرورة الحذر ممن يروج لها خاصة خلال فترة الاختبارات برعاية مدارس أجيال الزرقاء، ومدارس التميز العالمية.

 

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