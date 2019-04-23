«كاليفورنيا» تهتز كل 3 دقائق

تواصل – وكالات:

خلص باحثون في الولايات المتحدة، من خلال طريقة تحليلية جديدة، إلى أن الأرض تهتز جنوب ولاية كاليفورنيا كل 174 ثانية.

وحسب الباحثين فإن هذه المنطقة من الولاية الأمريكية تهتز 495 مرة كل يوم، ولكن معظم هذه الهزات بسيطة جدا لدرجة أن أجهزة الرصد التقليدية غير قادرة على كشفها، ناهيك عن أن يشعر بها البشر.

وطور فريق الباحثين برنامجا حاسوبيا يعتمد على إشارات الهزات الأرضية المعروفة كنموذج أولي، وعثروا من خلال ذلك في البيانات التي رصدتها محطات رصد الزلازل على كميات كبيرة من الهزات الأرضية التي تتراوح قوتها بين 0.3 و1.7 درجة.

وعثر الباحثون إجمالاً على أدلة لتعرض منطقة جنوب كاليفورنيا لـ 1.8 مليون هزة صغيرة في الفترة بين عام 2008 وعام 2017، وقالوا إن هذه الهزات لم يتم تسجيلها من قبل.

ويأمل الباحثون من خلال كتالوجهم الموسع في الحصول على معلومات جديدة عن نشأة الزلازل وعواقبها.