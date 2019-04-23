الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء

ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء

«المرور» تحذر من تصرف يحتسب «مخالفة تفحيط»

«المرور» تحذر من تصرف يحتسب «مخالفة تفحيط»

إمارة عسير تكشف حقيقة القبض على 36 شاباً وفتاة داخل ديوانية قهوة

إمارة عسير تكشف حقيقة القبض على 36 شاباً وفتاة داخل ديوانية قهوة

فيديو.. هذا ما وجده رجال الأمن في وكر الإرهابيين الأربعة بـ«الزلفي»

فيديو.. هذا ما وجده رجال الأمن في وكر الإرهابيين الأربعة بـ«الزلفي»

كم يبلغ فرق فاتورة كهرباء بين مكيفات الإسبليت والشباك؟.. رقم كبير!

كم يبلغ فرق فاتورة كهرباء بين مكيفات الإسبليت والشباك؟.. رقم كبير!
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن أجهزة التكييف ذات الوحدتين «الإسبليت» أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا من أجهزة التكييف الوحدة واحدة «الشباك»، ويصل الفرق في توفير الكهرباء بين مكيفات الشباك والإسبليت إلى نحو 250 ريالًا شهريًّا.

وبيَّن مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة، أن التجارب العملية أثبتت الجدوى الفعلية من أنظمة العزل الحراري في الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، لافتين إلى أن العزل يزداد أهمية في البيئات الحارة، التي تحتاج إلى تشغيل أجهزة تكييف ومبردات لفترات طويلة صباحاً ومساءً، وهو ما ينعكس على الأرقام الشهرية في فواتير الكهرباء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خبراء كفاءة الطاقة يوضحون جدوى أنظمة العزل الحراري

خبراء كفاءة الطاقة يوضحون جدوى أنظمة العزل الحراري

فواتير الكهرباء ترفع الطلب على مكيفات الـ7 نجوم

فواتير الكهرباء ترفع الطلب على مكيفات الـ7 نجوم

إحصاءات: 30 مليون جهاز تكييف بالمملكة تستهلك 65% من الطاقة

إحصاءات: 30 مليون جهاز تكييف بالمملكة تستهلك 65% من الطاقة

كفاءة يقدم 7 نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة

كفاءة يقدم 7 نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

آدم ستان
تدوينات حرة

آدم ستان

المزيد
مبايعة أهل الضلال
تدوينات حرة

مبايعة أهل الضلال

المزيد
«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام
تقارير وحوارات

«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام

المزيد
لماذا نقرأ؟
مقالات

لماذا نقرأ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>