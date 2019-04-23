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إتلاف 3500 لغم حوثي في عدن

إتلاف 3500 لغم حوثي في عدن
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تواصل – وكالات:

أتلف البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام، بدعم من المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وبتعاون من الهندسة العسكرية والتحالف العربي، 3552 من الألغام والمقذوفات التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، إن الكمية التي تم إتلافها جمعتها فرق البرنامج من عدة مناطق في عدن، لافتاً إلى أن الكميات المتلفة شملت ألغاماً مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد كما شمل عبوات ناسفة وصواريخ وذخائر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أمس الاثنين.

وأكد العقيلي، أن البرنامج سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بإتلاف كميات كبيرة من الألغام ومخلفات الحرب التي نزعتها وجمعتها فرق البرنامج من عدة محافظات، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب المزيد من الدعم بالمعدات التي يحتاجها البرنامج لمواجهة خطر الألغام والحد منها إن لم يتم القضاء عليها.

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