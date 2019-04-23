إزالة 50 مبنى آيلا للسقوط بالخبر.. وحصر 200 آخرين

تواصل – الخبر:

أزالت بلدية محافظة الخبر مؤخرا 50 منزلا آيلا للسقوط بعد استيفاء جميع الإجراءات النظامية؛ بهدف حماية المارة، وذلك بعد حصر 250 مبنى في المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن إمارة المنطقة الشرقية والدفاع المدني ومصلحة المياه وشركتي الكهرباء والاتصالات وتم وضع إشعارات على تلك المنازل؛ تمهيدا لإزالتها. مؤكدا وجود آلية لتسريع إزالة المنازل الآيلة للسقوط بما ينسجم مع الأنظمة الرسمية المعمول بها.

وقال: إن إجراءات حصر وإزالة هذه المباني تأتي بعد أن أصبحت تشكل خطرًا على السكان ما تطلب اتخاذ قرارات بالتخلص منها، مؤكدا أن أعمال هدم المنازل القديمة والآيلة للسقوط تأتي بعد التأكد من عدم صلاحيتها للسكن وإبلاغ أصحابها، وذلك في إطار رؤية بلدية الخبر؛ لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان المدينة.