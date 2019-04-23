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ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء
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تواصل – الرياض:

قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري ، إنه لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن إتاحة الرفع بطلب تسديد فواتير الكهرباء عن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال، مؤكدا أن تسديد الفواتير سارٍ على الجميع، حسب “اليوم”.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء أوضحت عبر حسابها بـ«تويتر» أنه لا يجوز لشركة الكهرباء فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك لأسباب تتعلق بالسداد، على ألا تتجاوز قيمة الفواتير ألف ريال، بالإضافة إلى أن يكون الفصل بطلب من الجهات الرسمية المختصة.

وأضافت أن في الحالات الطارئة مثل وجود أخطار أو أضرار محتملة، وأيضا عند تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المخطط لها أو إيصال الخدمة لمستهلك جديد، وأيضا عند العبث في العداد، وعدم التمكن من قراءة العداد بسبب عائق يعود للمستهلك، وأيضا عند التمديدات الكهربائية أو زيادة الأحمال.

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