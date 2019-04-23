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سماعة «جيجاست» الذكية الجديدة تعمل كهاتف لاسلكي بالأوامر الصوتية فقط

سماعة «جيجاست» الذكية الجديدة تعمل كهاتف لاسلكي بالأوامر الصوتية فقط
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة “جيجاست” عن السماعة الذكية L800HX الجديدة، التي تعتمد على المساعد الصوتي أمازون أليكسا، مع إمكانية استعمالها كهاتف DECT أيضاً.

وأوضحت الشركة الألمانية أن تصميم السماعة L800HX الجديدة يتشابه مع تصميم سماعة أمازون إيكو، ولكنها تعتمد على القماش كغلاف خارجي للسماعة وتتصل السماعة بالإنترنت عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية، وتأتي مزودة بثلاثة ميكروفونات لتلقي الأوامر الصوتية، ويتم تفعيل هذه الميكرفونات بضغطة زر، علاوة على وجود أزرار أخرى لضبط شدة الصوت.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعمال سماعة جيجاست L800HX الجديدة كسماعة عادية يتم توصيلها بالأجهزة الصوتية عن طريق تقنية البلوتوث أو المقبس العادي أو شبكة WLAN اللاسلكية.

ومن ضمن مزايا السماعة الجديدة إمكانية دمجها في بيئة DECT وتوصيلها بالقاعدة الأساسية للهواتف، وتوفر بعض أجهزة الراوتر وظيفة DECT.

وبعد تثبيت أحد التطبيقات يمكن استعمال السماعة الذكية الجديدة كهاتف لاسلكي وإجراء المكالمات الهاتفية مع جهات الاتصال، وكذلك فهم الأرقام الهاتفية بشكل كامل، مع إمكانية قبول المكالمات الهاتفية أو رفضها عن طريق الأوامر الصوتية.

وأعلنت شركة جيجاست عن إطلاق السماعة الذكية L800HX الجديدة في الأسواق العالمية في منتصف مايو المقبل بسعر يبلغ 200 يورو.

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