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صحة القلب.. قليل من اللحوم الحمراء كثير من البروتين النباتي

صحة القلب.. قليل من اللحوم الحمراء كثير من البروتين النباتي
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تواصل – وكالات:

حثّت نتائج دراسة جديدة محبي أكل اللحوم الحمراء على الحد من استهلاكها حماية لصحة القلب، بعدما تبين أن تقليل الكمية ينعكس إيجابياً على الدهون الثلاثية والكولسترول.

وتناقض هذه النتائج ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة من أن عدم تجاوز الحد الأقصى الذي تحدده التوصيات الغذائية يعتبر آمنا ولا يزيد الأخطار التي تهدد القلب.

وتمتاز الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة هارفارد بأنها قارنت بين تأثير استهلاك اللحوم مع تأثير الحد منها أو عدم استهلاكها ضمن نظام غذائي يركّز على الحبوب والأطعمة النباتية.

وبحسب النتائج التي نشرتها دورية “سيركوليشن”، يزيد استهلاك اللحوم الحمراء من احتمالات ارتفاع مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية ومعدل ضغط الدم. بينما تقل هذه الأخطار المسببة لمشاكل القلب عند الحصول على البروتين عن طريق البقوليات والصويا والمكسرات.

وأظهرت النتائج أن تغيير النظام الغذائي والتوقف عن أكل الكثير من اللحوم الحمراء يقلل من مستوى الدهون الثلاثية المرتفع، وينعكس ذلك إيجابياً على صحة القلب.

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