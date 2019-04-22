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سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من منتحلي صفة موظفيها

سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من منتحلي صفة موظفيها
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تواصل – فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة في واشنطن، المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة، للحذر من اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية، تستغل أرقام السفارة والملحقية الثقافية للاحتيال على المواطنين.

وأوضحت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي، أمس الاثنين، أنها رصدت حالات احتيال مكررة تعرض لها مواطنون سعوديون عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين من خارج المملكة ينتحلون شخصية موظفين في السفارة مستخدمين برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن (3800-342-202) أو رقـم الملحقية الثقافية بواشنطـن (7226-573-703) أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين (saudiembassy.net@) التابعة لسفارة المملكة بواشنطن، ويطلبون تحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات العلمية التي تم الحصول عليها عن طريق الدراسة عن بعد (أونلاين) من جامعات أمريكية وغيرها من الخدمات الأكاديمية الأخرى.

وتابعت السفارة أنه في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص المحتالين، بتهديدهم بإبلاغ وزارة الداخلية بالمملكة عن أسمائهم حيث أن هذه الشهادات مجهولة المصدر وغير معترف بها.

وأكدت السفارة أن المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية رغم ظهور الأرقام الهاتفية والعناوين الخاصة بها، ما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية لا يمكن إيقافها لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.

وجددت السفارة تأكيدها على أنها ليست الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالشؤون الأكاديمية مثل توفير القبول الجامعي أو تصديق الشهادات الجامعية مما يعني عدم مصداقية أي جهة أو شخص يدعي ذلك. وشددت على أنها والجهات الحكومية الأخرى لا تساعد بل تحذر من محاولات تجاوز الأنظمة المعمول بها في المملكة أو البلد المضيف.

وناشدت السفارة المواطنين في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة، مؤكدة اتخاذها الاجراءات اللازمة لحماية مواطنيها. ودعت المواطنين للتواصل مع وزارة التعليم والملحقية الثقافية السعودية في واشنطن فيما يتعلق بالشؤون الأكاديمية على الروابط التالية: https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx، http://www.sacm.org/

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