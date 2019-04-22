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سفارة المملكة: تحاليل DNA لكشف هوية المواطنين ضحايا تفجيرات سريلانكا

سفارة المملكة: تحاليل DNA لكشف هوية المواطنين ضحايا تفجيرات سريلانكا
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تواصل – الرياض:

قال سفير المملكة لدى سريلانكا عبدالناصر الحارثي، إنه لم يتم التأكد من هوية المتوفين السعوديين في العاصمة السيرلانكية كولمبو، وسيتم اليوم الثلاثاء الكشف عن هوية عدد منهم بعد إجراء تحاليل DNA.

وأضاف أن أقارب مواطنين وصلوا إلى العاصمة كولمبو للتأكد من مطابقة التحاليل مع عدد من المتوفين، مضيفا أن هناك فريقا للبحث عن السعوددين بالفنادق والمستشفيات، كما أن منسوبو السفارة يعملون 24 ساعة لتلقي اتصالات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، وفقا لـ”عكاظ”.

يشار إلى أن السفير أعلن أول أمس أن هناك إصابتين طفيفتين لموظف وموظفة يتبعان للخطوط السعودية، فيما فُقد موظف آخر يعمل ملاحا، ويجري البحث عنه، عقب تعرض الفندق الذي يقيمون به لتفجيرٍ في العاصمة كولمبو.

 

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