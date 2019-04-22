كساد سوق السيارات في الرياض ومعارض تغلق أبوابها.. لهذه الأسباب

تواصل – الرياض:

أكد رئيس فريق معارض السيارات بغرفة الرياض حميدي العوني، أن معارض السيارات في العاصمة تشهد حالة من الكساد، وعزوفاً عن الشراء بسبب حالة الركود القوية في الأسواق التي أدت إلى إغلاق بعض الملاك معارضهم.

ولفت العوني إلى وجود عوامل دفعت ملاك المعارض إلى إغلاقها والخروج من السوق، ومنها ارتفاع أسعار المصاريف والإيجارات، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى مثل رسوم الأرضيات والبلدية والنفايات.

وأشار إلى أن ملاك المعارض يحاولون كسر هذا الركود عبر بيع السيارات بهوامش ربح منخفضة، قائلاً: “تصل المكاسب على بيع السيارة في بعض الأحيان إلى حوالي 500 أو 300 ريال، وبعضهم يلجأ إلى بيعها برأس المال فقط لتفادي الخسائر”.